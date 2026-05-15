João Pedro em campo pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 15/05/2026 14:20

Rio - O atacante do Chelsea e da seleção brasileira, João Pedro, de 25 anos, está com moral no futebol europeu. O treinador Slaven Bilic, de 57 anos, que trabalhou com o centroavante no Watford, exaltou a qualidade do ex-jogador do Fluminense e o comparou com uma estrela do futebol dos anos 2000: Zlatan Ibrahimovic.

"Ele pode ser agressivo de uma forma positiva. Um pouco como o Ibrahimovic, em termos de personalidade e atitude. E eu adoro isso. Isso pode desestabilizar o adversário, mentalmente. Eles percebem que não conseguem abalá-lo. Há muitos jogadores habilidosos que não são ótimos nas divididas, mas ele é. Ele não foge, ele gosta delas, ele as pede", disse em participação no jornal "Athletic".

Na opinião de Slaven Bilic, as semelhanças de João Pedro com o sueco, que fez história no Milan e no PSG, não param por aí.

"Ele não falava muito, mas tem uma atitude que, se você não o conhece bem, pode parecer um pouco arrogante. Ele lembra um pouco o Zlatan Ibrahimovic. Não que seja o mesmo jogador. No sentido de manter a cabeça erguida e o peito estufado", opinou.

Por fim, o croata lembrou uma semelhança do brasileiro com Ibra no começo da carreira. Os dois se tornaram mais goleadores com o amadurecimento.

"Ibra me disse que estava mais satisfeito em dar assistências do que em marcar gols. João, no início, parecia ser assim. Mas no Brighton (30 gols, 10 assistências) e no Chelsea (23 gols e nove assistências), ele está se tornando um atacante implacável sem perder a qualidade do seu jogo", concluiu.