João Pedro em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

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Rio - O atacante do Chelsea e da seleção brasileira, João Pedro, de 25 anos, está com moral no futebol europeu. O treinador Slaven Bilic, de 57 anos, que trabalhou com o centroavante no Watford, exaltou a qualidade do ex-jogador do Fluminense e o comparou com uma estrela do futebol dos anos 2000: Zlatan Ibrahimovic.
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"Ele pode ser agressivo de uma forma positiva. Um pouco como o Ibrahimovic, em termos de personalidade e atitude. E eu adoro isso. Isso pode desestabilizar o adversário, mentalmente. Eles percebem que não conseguem abalá-lo. Há muitos jogadores habilidosos que não são ótimos nas divididas, mas ele é. Ele não foge, ele gosta delas, ele as pede", disse em participação no jornal "Athletic".
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Na opinião de Slaven Bilic, as semelhanças de João Pedro com o sueco, que fez história no Milan e no PSG, não param por aí. 
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"Ele não falava muito, mas tem uma atitude que, se você não o conhece bem, pode parecer um pouco arrogante. Ele lembra um pouco o Zlatan Ibrahimovic. Não que seja o mesmo jogador. No sentido de manter a cabeça erguida e o peito estufado", opinou.
Por fim, o croata lembrou uma semelhança do brasileiro com Ibra no começo da carreira. Os dois se tornaram mais goleadores com o amadurecimento.
"Ibra me disse que estava mais satisfeito em dar assistências do que em marcar gols. João, no início, parecia ser assim. Mas no Brighton (30 gols, 10 assistências) e no Chelsea (23 gols e nove assistências), ele está se tornando um atacante implacável sem perder a qualidade do seu jogo", concluiu.