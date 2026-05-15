Valverde voltou a treinar quase dez dias depois da briga com Tchouaméni - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Valverde voltou a treinar quase dez dias depois da briga com TchouaméniPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 15/05/2026 14:00 | Atualizado 15/05/2026 14:03

Rio - O meio-campista Valverde voltou a treinar no Real Madrid. Mais de uma semana depois da briga com o meia francês Tchouaméni, o uruguaio esteve presente em uma parte do treino com o resto do grupo, nesta sexta-feira (15), no CT de Valdebebas.

Valverde e Tchouaméni se desentenderam em dois dias diferentes na semana passada. A briga começou em uma atividade em que eles foram separados pelos companheiros. No dia seguinte, a tensão continuou no ar e o uruguaio tirou satisfação com o francês, que teria vazado a briga para a imprensa.

A nova confusão foi mais grave. Valverde levou a pior e foi levado para o hospital, onde levou pontos e passou por exames que detectaram um traumatismo craniano. Com isso, o uruguaio foi vetado do jogo contra o Barcelona. Ambos foram multados em 500 mil euros (R$ 2,9 milhões).



Apesar de ter sido liberado para treinar, Valverde ainda está limitado nas atividades. Segundo o jornal "AS", o retorno foi realizado com cautela e o uruguaio participou de "bobinhos" e exercícios de finalização, mas não esteve presente em atividades que pudessem provocar algum impacto.

O conflito entre os jogadores deixou o futuro da dupla incerta no Real Madrid. Valverde, inclusive, está sendo monitorado pelo Manchester United, da Inglaterra, e pelo Paris Saint-Germain, da França. O time merengue volta a campo no domingo (17), às 14h (de Brasília), contra o Sevilla, fora de casa.