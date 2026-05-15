Valverde voltou a treinar quase dez dias depois da briga com TchouaméniPierre-Philippe Marcou / AFP
Valverde treina pela primeira vez no Real Madrid após briga com Tchouaméni
Volante uruguaio volta a treinar quase dez dias depois da confusão com o francês
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