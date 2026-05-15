Julián Álvarez está na mira do PSG

Espanha - Para afastar a concorrência do Barcelona e de outras equipes, o PSG está preparando uma "proposta surreal" pela contratação de Julián Álvarez, de 26 anos, do Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", os valores giram entre 140 e 150 milhões de euros (algo em torno de  R$ 817 milhões e R$ 876 milhões na cotação atual).
Em euros, a operação poderá ser a quarta maior da história. A ida de Neymar do Barcelona para o PSG é a maios transferência com 222 milhões de euros (2017), seguida pela venda de Mbappé do Monaco para o clube de Paris que custou 180 milhões milhões de euros (2018). Em terceiro lugar aparece a operação que levou Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool (2025), que custou algo em torno de 150 milhões de euros.
Julián Álvarez deixou o Manchester City em 2024 rumo ao clube espanhol por algo em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões na cotação da época). Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030.
Na atual temporada, Julián Álvarez, de 26 anos, entrou em campo pelo Atlético de Madrid em 49 partidas, anotou 20 gols e deu nove assistências.