Jorge Jesus é o técnico do Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus é o técnico do Al-NassrFayez Nureldine / AFP

Publicado 15/05/2026 21:43 | Atualizado 15/05/2026 21:43

O técnico Jorge Jesus não vai renovar contrato e deixará o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao fim desta temporada, no meio do ano, segundo informaram os jornais portugueses 'Record' e 'A Bola' nesta sexta-feira (15).

O ex-Flamengo já informou a decisão ao clube saudita. O próximo destino do mister pode ser a Turquia. Conforme a imprensa de Portugal, Jorge Jesus terá uma reunião com o Fenerbahçe (TUR) em Lisboa.

De olho em títulos no Al-Nassr

Nesta reta final de temporada, Jorge Jesus pode conquistar dois títulos com o Al-Nassr. A equipe saudita enfrentará neste sábado (16) o Gamba Osaka, do Japão, pela final da Champions League 2 da Ásia.



Além disso, o time lidera o Campeonato Saudita com 83 pontos conquistados. O Al-Nassr tem apenas mais um jogo para fazer na competição continental. O único perseguidor é o Al-Hilal, que está na segunda posição com 78 pontos e duas partidas para disputar.