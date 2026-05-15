Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ao lado de Bap, presidente do FlamengoMailson Santana / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense dominaram o futebol carioca. Finalistas do estadual nos últimos seis anos, a dupla Fla-Flu foi responsável por quatro dos sete títulos consecutivos do Brasil na Libertadores desde 2019. Em participação no painel "O plano do Flamengo para se tornar hegemonia no esporte" na São Paulo Innovation Week, o presidente Luiz Eduardo Baptista enalteceu o trabalho do rival.
"Quando eu olho o que eu coloco de dinheiro, o que o Palmeiras coloca... O Fluminense é mais eficiente que Flamengo e Palmeiras. Não muda nada meu sentimento em respeito, é um reconhecimento óbvio. Quando você tem menos, é muito mais criterioso nas decisões. Não ter dinheiro é muito ruim, mas faz você ser mais criativo nas soluções. Quando você tem, fica relaxado, preguiçoso. E quando ganha piora", disse Bap.
Desde 2020, Flamengo e Fluminense decidiram seis de sete estaduais. Apesar da diferença financeira entre os clubes, o Tricolor consegue ser competitivo. Somando as temporadas 2024 e 2025, é apenas o 12º clube em termos de gastos com contratações. No ano passado, conseguiu ser finalista da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Brasil, além de quinto colocado no Brasileirão.
Embora o resultado dentro de campo supere o investimento, o Fluminense não consegue transformar o esforço em títulos. Nesse sentido, é superado pelo Flamengo, que é um dos clubes com mais gastos com contratações nos últimos anos. Em 2025, enquanto os tricolores bateram na trave em tudo, o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão, a Libertadores, o Carioca e a Supercopa do Brasil.