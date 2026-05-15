Talles Magno em ação pelo New York City, dos Estados Unidos - Divulgação / NYCFC

Talles Magno em ação pelo New York City, dos Estados UnidosDivulgação / NYCFC

Publicado 15/05/2026 19:00

Rio - O ex-atacante do Vasco, Talles Magno, vive um início de temporada de extrema eficiência com a camisa do New York City FC. Ele é o jogador da equipe que precisa de menos minutos para marcar em 2026, liderando o ranking interno do clube com média de um gol a cada 59 minutos. Em 12 partidas disputadas até aqui, o brasileiro soma cinco gols em apenas 297 minutos em campo.

A diferença para os demais jogadores ofensivos do elenco evidencia o impacto imediato do atacante quando acionado. O segundo colocado no ranking, Nicolás Fernández, precisa de 138 minutos para marcar, mais do que o dobro da média de Talles.

Hannes Wolf aparece logo atrás, com um gol a cada 172 minutos. A lista ainda conta com Agustín Ojeda e Keaton Parks, reforçando a liderança isolada do brasileiro no quesito eficiência ofensiva.

Os números também se dividem entre diferentes competições. Na Major League Soccer, Talles Magno marcou duas vezes em 10 jogos, com média de um gol a cada 81 minutos.

Já na U.S. Open Cup, o atacante foi ainda mais decisivo, anotando três gols em apenas duas partidas, alcançando a impressionante média de um gol a cada 45 minutos e confirmando o grande momento vivido na temporada.