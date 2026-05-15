Talles Magno em ação pelo New York City, dos Estados UnidosDivulgação / NYCFC
Revelado pelo Vasco, Talles Magno lidera eficiência ofensiva nos Estados Unidos
Atacante brasileiro precisa de apenas 59 minutos para marcar um gol em 2026
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