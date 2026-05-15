Bolasie comemorou com dança a classificação da Chapecoense em cima do Botafogo - Reprodução de vídeo

Bolasie comemorou com dança a classificação da Chapecoense em cima do BotafogoReprodução de vídeo

Publicado 15/05/2026 15:24

dançando ao som de "Oi, boa noite", música associada à torcida do Vasco.

Yannick Bolasie aproveitou a classificação da Chapecoense sobre o Botafogo, na Copa do Brasil, para comemorar nas redes sociais. Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 , o atacante publicou um vídeo, música associada à torcida do Vasco.

Oiiiiiiii Bom Dia pic.twitter.com/1wD7VjBwqR — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 15, 2026

O funk, de autoria de MC Darlan, é uma homenagem a Rayan, revelado pelo Cruz-Maltino, e surgiu quando o jovem vinha se destacando, em 2025, antes de se transferir para o Bournemouth, neste ano.



E para muitos internautas, a música escolhida seria uma provocação ao Botafogo, que tem o Vasco como um dos rivais. E não seria a primeira vez que Bolasie provoca um adversário.



Afinal, o congolês é conhecido por suas manifestações nas redes sociais, ao brincar com torcedores e rivais após partidas importantes.



A classificação da Chapecoense sobre o Botafogo



Após perder no Rio por 1 a 0, a Chape precisava vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. E conseguiu construir o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Marcinho Bolasie.



No segundo tempo, o Botafogo pressionou em busca de diminuir o placar, o que levaria para os pênaltis. Mas Arthur Cabral e Kadir perderam chances claras.





