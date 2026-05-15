Bolasie comemorou com dança a classificação da Chapecoense em cima do BotafogoReprodução de vídeo
Oiiiiiiii Bom Dia pic.twitter.com/1wD7VjBwqR— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 15, 2026
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Bolasie comemorou com dança a classificação da Chapecoense em cima do BotafogoReprodução de vídeo
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