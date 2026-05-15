Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique - Reprodução / X @FCBayern

Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de MuniqueReprodução / X @FCBayern

Publicado 15/05/2026 14:49

Alemanha - O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira (15) a renovação de contrato de Manuel Neuer. O goleiro assinou vínculo por mais uma temporada, até junho de 2027. Em entrevista ao site oficial do clube, ele mostrou estar satisfeito com o acordo.



"Levei um tempo para tomar a decisão, agora estou muito feliz", declarou o arqueiro.



"O Bayern teve vários goleiros excepcionais ao longo de sua história, e Manuel Neuer ocupa um lugar muito especial entre eles. Ele é o rosto de não apenas uma, mas de duas gerações, além de um capitão que serve de exemplo dentro e fora de campo", celebrou o presidente do clube, Herbert Hainer.

Manuel Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique, onde está desde 2011. Por lá, conquistou o Mundial de Clubes (2), a Liga dos Campeões (2), a Supercopa da Uefa (2), o Campeonato Alemão (13), a Taça da Alemanha (5) e a Supertaça da Alemanha (7). Além disso, em 2014, sagrou-se campeão do mundo com a seleção alemã.