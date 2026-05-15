Rayan vive bom momento no futebol inglês - Divulgação / Bournemouth

Rayan vive bom momento no futebol inglêsDivulgação / Bournemouth

Publicado 15/05/2026 14:50

Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, mal chegou ao futebol inglês e já pode mudar de ares. De acordo com informações do jornal "The Athletic", o Liverpool tem interesse na contratação do jogador, que defende o Bournemouth.

Depois de uma temporada decepcionante, os Reds desejam a contratação de atacantes, e tem outros nomes em pauta como Kudus (Tottenham), Gordon (Newcastle), Minteh (Brighton), Bowen e Summerville (ambos do West Ham).

No começo do ano, o Bournemouth acertou a contratação de Rayan, junto ao Vasco. O valor envolvido na transferência foi de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 219 milhões).

Até o momento, Rayan entrou em campo em 13 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências. O excelente começo no futebol europeu fez o atacante receber oportunidades com Carlo Ancelotti na seleção brasileira.