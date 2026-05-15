A Copa do Brasil de 2026 chega às oitavas de final com 14 clubes do Brasileirão classificados e mais Fortaleza e Juventude, que estão na Série B. Com Fluminense e Vasco como únicos representantes cariocas ainda vivos, os sorteios dos confrontos e dos mandos de campo acontecem em 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da CBF.
Quando serão os próximos jogos da Copa do Brasil
As partidas de oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nas duas primeiras semanas de agosto. A ida está marcada para os dias 1 e 2, enquanto a volta, dias 5 e 6.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.