Fluminense e Vasco seguem na disputa para levantar o troféu da Copa do Brasil - Divulgação/CBF

Fluminense e Vasco seguem na disputa para levantar o troféu da Copa do BrasilDivulgação/CBF

Publicado 15/05/2026 11:21

os sorteios dos confrontos e dos mandos de campo acontecem em 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da CBF.

A Copa do Brasil de 2026 chega às oitavas de final com 14 clubes do Brasileirão classificados e mais Fortaleza e Juventude, que estão na Série B. Com Fluminense Vasco como únicos representantes cariocas ainda vivos,, às 11h (de Brasília), na sede da CBF.

Quando serão os próximos jogos da Copa do Brasil



As partidas de oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nas duas primeiras semanas de agosto. A ida está marcada para os dias 1 e 2, enquanto a volta, dias 5 e 6.



Todos os 16 classificados para as oitavas



- Athletico-PR (eliminou o Atlético-GO)





- Chapecoense (eliminou o Botafogo)



- Corinthians (eliminou o Barra-SC)



- Cruzeiro (eliminou o Goiás)



- Fluminense (eliminou o Operário-PR)



- Fortaleza (eliminou o CRB)



- Grêmio (eliminou o Confiança)



- Internacional (eliminou o Athletic)



- Juventude (eliminou o São Paulo)



- Mirassol (eliminou o Bragantino)



- Palmeiras (eliminou o Jacuipense)



- Remo (eliminou o Bahia)



- Santos (eliminou o Coritiba)



- Vasco (eliminou o Paysandu)



- Vitória (eliminou o

- Atlético-MG (eliminou o Ceará)- Chapecoense (eliminou o Botafogo)- Corinthians (eliminou o Barra-SC)- Cruzeiro (eliminou o Goiás)- Fortaleza (eliminou o CRB)- Grêmio (eliminou o Confiança)- Internacional (eliminou o Athletic)- Juventude (eliminou o São Paulo)- Mirassol (eliminou o Bragantino)- Palmeiras (eliminou o Jacuipense)- Remo (eliminou o Bahia)- Santos (eliminou o Coritiba)- Vitória (eliminou o Flamengo

Quanto cada clube recebe de premiação



Pela classificação para as oitavas, os 16 times têm direito a R$ 3 milhões. Já os que avançarem para as quartas embolsarão mais R$ 4 milhões.



Chegar à semifinal dá direito a R$ 9 milhões. Quem for vice-campeão recebe R$ 34 milhões, enquanto o campeão da Copa do Brasil tem direito a R$ 78 milhões.





