Gui Santos, jogador do Golden State Warriors - Reprodução / Instagram

Gui Santos, jogador do Golden State WarriorsReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 20:12

Rio - O brasileiro Gui Santos revelou que já foi xingado em português pelo esloveno Luka Doncic, um dos atros da NBA. Ele contou a história com bom humor, em entrevista ao 'Charla Podcast', ao falar sobre "trash talk" (provocações entre os jogadores durante as partidas), o que é comum na liga.

"O Luka Doncic fala muita besteira também, né? Ele gosta, mas é com todo mundo. E ele sabe falar várias línguas. Em umas jogadas, estava marcando ele. Ele flopou (simulou uma falta). Aí eu falei: 'Ah, ele tá flopando, mano. Olha o tamanho do cara, e o cara flopando. Não precisa disso'. Falando com o juiz, isso em inglês. Aí ele virou para mim, em português: 'Cala boca, filho da p***!' Eu olhei pra ele: 'Oh, louco!'. Fiquei em choque (risos)", afirmou Gui.

"Mas depois do jogo é de boa. Na hora os caras xingam, mas depois do jogo ele chegou e falou comigo. Depois fui jogar contra ele, até pedi para uma camisa dele e ele me deu. Eu jogando pela Seleção e ele pela Eslovênia", completou.

Na sequência, Gui disse que não perguntou a Doncic como ele sabia falar português e explicou: "Fiquei muito nervoso na hora (risos). Fiquei: 'me xingou em português, que dá hora, mano' (risos)".

Gui Santos defende o Golden State Warriors e é peça importante para o time. No fim de fevereiro , a franquia anunciou a renovação de contrato com o brasileiro.

De acordo com o repórter Shams Charania, da ESPN americana, Gui assinou um vínculo de três anos no valor de 15 milhões de dólares (R$ 77,2 milhões na cotação da época). O acordo ainda inclui uma 'player option' para o jogador definir seu futuro para a temporada de 2028/29 - ele poderá decidir se fica ou saí do time.