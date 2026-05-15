Rio - Após encerrar a quinta semana sob cuidados médicos, Luis Roberto publicou uma foto no seu Instagram, nesta sexta-feira (15), comemorando o progresso e compartilhando os equipamentos utilizados no tratamento. O narrador da Globo cuida de uma neoplasia na região cervical e não irá participar das transmissões da emissora na Copa do Mundo.
Na legenda da postagem, o locutor exaltou o que ele chamou de "máquina da cura" e elogiou os médicos envolvidos no tratamento: "Quinta semana vencida com sucesso. Faltam duas!!!! Máquina da cura!!! Claro que só funciona com o conhecimento impressionante dos profissionais/cientistas da nossa medicina!".
O dispositivo citado por Luis Roberto se trata de um equipamento moderno de radioterapia, que usa a radiação para eliminar células cancerígenas de maneira mais rápida, impedindo que elas se multipliquem. O aparelho também minimiza os danos aos tecidos saudáveis que ficam em volta da área tratada.
Entre os colegas de profissão, nomes como Galvão Bueno (SBT), João Guilherme (Flamengo TV), Gustavo Villani (Globo) e Jorge Iggor (GE TV) mandaram forças ao narrador através dos comentários da postagem, comemorando os avanços e a chegada da 'reta final' do tratamento.