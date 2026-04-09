Luis Roberto iniciou tratamento de uma neoplasia na região cervical - Reprodução de Instagram

Luis Roberto iniciou tratamento de uma neoplasia na região cervicalReprodução de Instagram

Publicado 09/04/2026 10:39

"Estou passando por aqui primeiramente para agradecer. É uma avalanche de amor que estou recebendo nesses últimos dois dias. É uma coisa que me encanta, que faz valer cada segundo que eu vivi de forma correta nessa vida, construindo uma vida comum aos meus, às pessoas que me amam, aos mais próximos e depois, pelo privilégio da profissão, com milhões e milhões de pessoas", disse.



Luis Roberto comenta ausência na Copa do Mundo



Luis Roberto afirmou ainda que já está sendo acompanhado por uma equipe médica em São Paulo e demonstrou confiança no processo de recuperação. Ele ainda comentou sobre o fato de perder a cobertura da Copa do Mundo de 2026, justamente quando seria o narrador principal da Globo e estaria nos jogos da seleção brasileira, no lugar de Galvão Bueno.

"Estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular aqui em São Paulo, por um hospital nota 10, todos estão com muito cuidado. Tenho um diagnóstico na hora certa, tem cura, tem tratamento. Eu vou à luta. Claro que é um momento difícil, profissionalmente a gente tinha um projeto que ia culminar com a Copa do Mundo, mas a Copa agora é estar vivo", afirmou.



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Entenda o que é neoplasia



A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). O narrador viajaria para a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas ficará no Brasil para tratamento.

































