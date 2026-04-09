Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 09/04/2026 19:57 | Atualizado 09/04/2026 20:05

Rio - Neymar divulgou, nesta quinta-feira (9), um vídeo em seu canal do YouTube onde mostra como foram os bastidores da última semana no Santos. Em um trecho da gravação, o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos "parças" do craque e presidente da Fúria na Kings League, pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio.

O episódio aconteceu após a vitória do Santos sobre o Remo. No jogo em questão, Neymar recebeu um cartão amarelo que o tirou da partida contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada seguinte. Na oportunidade, ele disse que "Sávio é assim, acordou meio de 'chico'". A expressão popular é considerada machista e ultrapassada, pois representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.

"Quando você coloca que ele (Sávio Pereira Sampaio) toma uma decisão errada porque ele está na TPM, você meio que invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Entendeu? Entendi que não foi sua intenção. Mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas, hoje em dia, é uma fala infeliz sendo falada por qualquer pessoa", disse Bianca.



O meia-atacante respondeu dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres. "Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher. A expressão 'de Chico', por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele tava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", afirmou Neymar.

"Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso, para esses momentos de dar apoio, carinho. Mas também falar algumas verdades que tem que ser ditas e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa. Principalmente do que a Bia falou e explicou, jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso", completou o jogador.

Depois de ficar de fora dos confrontos contra Flamengo e Deportivo Cuenca, a expectativa é que Neymar entre em campo contra o Atlético-MG, no próximo sábado (11), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O atleta ainda busca um lugar entre os 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia em junho.