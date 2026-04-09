Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroDivulgação / BNP Paribas Open

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Mônaco - Atual terceiro colocado no ranking mundial da ATP, Alexander Zverev mostrou estar ansioso para encarar João Fonseca. Os dois vão se enfrentar na manhã desta sexta-feira (10), nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista alemão rasgou elogios ao brasileiro na véspera do confronto. 
"O saibro é a melhor superfície do João. É sempre empolgante enfrentar um jovem talento do circuito. Eu estou animado para jogar pela primeira vez contra ele. E vamos nos enfrentar muitas vezes nos próximos anos", declarou o jogador, logo depois de superar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), nas oitavas de final do torneio. 
O garoto de 19 anos também entrou em quadra nesta quinta-feira (9). Ele venceu o italiano Matteo Berretini por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2)
Agora, João Fonseca quer ganhar de Alexander Zverev para seguir fazendo história. Desde 2005 um tenista tão novo não alcançava as quartas em Monte Carlo. Além disso, a campanha é a melhor de um brasileiro em Masters 1000 desde 2011 - naquele ano, Thomaz Bellucci foi à semifinal, em Madri.