Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - Divulgação / BNP Paribas Open

Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroDivulgação / BNP Paribas Open

Publicado 09/04/2026 18:31

Mônaco - Atual terceiro colocado no ranking mundial da ATP, Alexander Zverev mostrou estar ansioso para encarar João Fonseca. Os dois vão se enfrentar na manhã desta sexta-feira (10) , nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista alemão rasgou elogios ao brasileiro na véspera do confronto.

"O saibro é a melhor superfície do João. É sempre empolgante enfrentar um jovem talento do circuito. Eu estou animado para jogar pela primeira vez contra ele. E vamos nos enfrentar muitas vezes nos próximos anos", declarou o jogador, logo depois de superar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), nas oitavas de final do torneio.

Agora, João Fonseca quer ganhar de Alexander Zverev para seguir fazendo história. Desde 2005 um tenista tão novo não alcançava as quartas em Monte Carlo. Além disso, a campanha é a melhor de um brasileiro em Masters 1000 desde 2011 - naquele ano, Thomaz Bellucci foi à semifinal, em Madri.