João Fonseca tem 19 anosHarry How / Getty Images via AFP
Trata-se da primeira vez em que Fonseca avança às quartas de final em um torneio Masters 1000. Ele se junta a Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci como os únicos brasileiros que chegaram a esta fase da série. Guga venceu em Monte Carlo em 1999 e 2001.
Este foi apenas o segundo confronto entre Fonseca, 40º do ranking, e Berrettini, 90º do mundo e que recebeu wild card para disputar em Monte Carlo. Eles se enfrentaram anteriormente pelo Grupo Mundial da Copa Davis, com vitória para o italiano.
Berrettini abriu o segundo set com saques agressivos e forçando o erro do brasileiro, confirmando o serviço e diminuindo a pressão. Em seguida, Fonseca teve dificuldade em confirmar o seu saque e por pouco não viu o italiano abrir dois games de vantagem, mas o carioca seguiu forte mentalmente e impediu o break point com refinamento nas devoluções.
Fonseca forçou o jogo na esquerda de Berrettini e conseguiu forçar o erro do adversário no forehand, quebrando o serviço do italiano e abrindo 2 a 1. Visivelmente incomodado, o italiano buscou as bolas curtas e conseguiu se reencontrar na partida para devolver a quebra logo na sequência.
Apesar do momento desfavorável, o brasileiro mais uma vez mostrou estar bem mentalmente para lidar com a pressão. Fonseca voltou a se impor no saque de Berrettini e quebrou o serviço do italiano. O brasileiro acelerou e abriu 4 a 2 logo no game seguinte sem dificuldade.
Mesmo com o maior apoio da torcida, Berrettini não conseguiu se recuperar e começou a errar em sequência. Com paciência, o brasileiro confirmou o break point e teve a oportunidade do saque para fechar a partida. O carioca teve maturidade para não dar chances ao italiano, vencer de zero e fechar a parcial em 6/2.
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