Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 09/04/2026 18:05 | Atualizado 09/04/2026 18:08

Rio - Neymar pode ter um novo destino ainda em 2026. O atacante do Santos entrou na mira do Cincinnati, dos Estados Unidos, para a próxima temporada, de acordo com o "The Athletic". As conversas entre o clube e o estafe do jogador estão em fase inicial.

O clube americano ainda avalia as condições financeiras e a possibilidade de avançar para entrar no possível negócio pelo craque brasileiro. De acordo com a publicação, o Cincinnati dependeria de liberar uma vaga de jogador designado, regra que permite grandes investimentos, para poder trazer Neymar.

Atualmente, o Cincinnati tem as três vagas preenchidas por Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander, ex-Vasco. Para piorar a situação, todos tem contrato de longa duração. Neymar, por sua vez, tem vínculo com o Santos até dezembro deste ano e já pode assinar pré-contrato a partir de 30 de junho.

Neymar ainda não definiu o futuro. O objetivo do craque é disputar a Copa do Mundo. Na temporada, ele soma seis jogos, três gols e três assistências pelo Santos. Somente depois do Mundial que tomará uma decisão sobre os próximos passos. Há a possibilidade de se aposentar no fim do ano.