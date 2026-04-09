Comemoração de Lionel Messi em jogo da ArgentinaLuis Robayo/AFP
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Atual campeã jogará duas vezes nos Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial
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