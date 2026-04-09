Comemoração de Lionel Messi em jogo da Argentina - Luis Robayo/AFP

Comemoração de Lionel Messi em jogo da ArgentinaLuis Robayo/AFP

Publicado 09/04/2026 19:47

A seleção argentina disputará amistosos contra Honduras e Islândia em junho, nos Estados Unidos, como preparação para a Copa do Mundo de 2026. Anúncio foi feito pela Associação do Futebol Argentino (AFA), nesta quinta-feira (9).

No dia 6 de junho, a atual campeã mundial enfrentará a seleção hondurenha, no estádio Kyle Field, no Texas. Três dias depois, irá ao Alabama para o encarar os islandeses no gramado do Jordan-Hare Field. Os amistosos já serão disputados com os atletas convocados pelo técnico Lionel Scaloni para a Copa.

A equipe de Lionel Messi vem de goleada por 5 a 0 sobre a Zâmbia e de atuação discreta na vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia, pelos amistosos da última Data Fifa, em março. Ambos os confrontos aconteceram no mítico estádio de La Bombonera, e marcaram a despedida da 'Albiceleste' de sua torcida antes da viagem à América do Norte, para a disputa do Mundial.

Honduras e Islândia, por sua vez, não conseguiram se classificar para a Copa, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. A Argentina, por sua vez, estreia no Mundial contra a Argélia, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília).