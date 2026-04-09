Marcelo e Messi se enfrentaram diversas vezes na EspanhaOscar Del Pozo / AFP
Embora tenha construído uma amizade histórica com o português na Espanha, Marcelo conheceu o ímpeto de Cristiano como adversário logo cedo. Os dois chegaram a se estranhar em um amistoso entre Brasil e Portugal, em 2008, antes de jogarem juntos.
Mesmo com o respeito e a história vitoriosa ao lado do ex-companheiro, Marcelo foi direto ao apontar seu maior desafio defensivo. Para o jogador, encarar Lionel Messi em inúmeros "El Clásicos" e confrontos entre seleções representou um nível de dificuldade superior, classificando o camisa 10 como o oponente mais difícil que já enfrentou.
"Cara, o Messi é muito sinistro. Tipo assim, tô procurando ele até hoje. Cara, ele é muito sinistro, é muito brabo. Porque ele entende muito bem todas as posições do campo, quando o cara tá com a bola vindo, ele já sabe onde tem que entrar, onde tem que fazer sair e tal. Eu acho ele muito sinistro", avaliou, destacando a inteligência tática do atual craque do Inter Miami.
"Eu sou grato a isso, pô, eu pude viver na época dos dois, sabe? Eu acho importante falar isso porque muita gente fala 'ah, mas o Cristiano não sei o que, mas o Messi não sei o que', não, mas a gente viu, a gente estava vendo (eles)", destacou, comparando a experiência ao privilégio de quem viu Pelé, Maradona ou o próprio Romário em campo.
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