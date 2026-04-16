Luis Roberto ficará fora das transmissões da Copa do Mundo para tratamento médico - Reprodução / Instagram

Luis Roberto ficará fora das transmissões da Copa do Mundo para tratamento médicoReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 08:50





"Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu o locutor de 61 anos. Na publicação, colegas de profissão e seguidores comentaram recados com desejos de recuperação e emojis de coração. Rio — O narrador Luis Roberto anunciou que iniciou o tratamento contra a neoplasia na região cervical . Ele também agradeceu às manifestações de apoio em postagem nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (16)."Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu o locutor de 61 anos. Na publicação, colegas de profissão e seguidores comentaram recados com desejos de recuperação e emojis de coração.

A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis Roberto revelou que foi diagnosticado com a doença no último dia 7 de abril, após exames de rotina.

Ele era cotado para ser o principal narrador da Globo na Copa do Mundo e a voz da seleção brasileira na competição, mas precisou se afastar do trabalho para o tratamento médico.