Comemoração de Ollie Watkins - Darren Staples / AFP

Comemoração de Ollie WatkinsDarren Staples / AFP

Publicado 15/05/2026 19:00

Inglaterra - O Aston Villa venceu o Liverpool por 4 a 2 no Villa Park, nesta sexta-feira (15), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 62 pontos, subiu para a quarta posição e já está garantido entre os cinco primeiros da Premier League. O Liverpool, por sua vez, está em quinto com 59 pontos.

Morgan Rogers abriu o placar em Birmingham. No retorno para o segundo tempo, Van Dijk deixou tudo igual, mas Ollie Watkins (2x) e John McGinn garantiram o triunfo da equipe da casa. O zagueiro holandês, na reta final, anotou o segundo dos Reds.

Agora, o Aston Villa foca na final da Liga Europa. A equipe de Unai Emery vai enfrentar o Freiburg, da Alemanha, na próxima quarta-feira (20), em Istambul, na Turquia, a partir das 16h (de Brasília).