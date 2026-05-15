Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Álvaro Arbeloa, técnico do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 15/05/2026 12:45

"Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não sei o que dizer. Eu não tenho quatro atacantes, e eu não disse isso. Ele (Mbappé) provavelmente não me entendeu. Não tenho muita certeza do que dizer", ponderou o treinador, em entrevista coletiva.



"Se eu não o escalar, ele não pode jogar. Eu sou o treinador. Eu decido quem joga. Entendo que quem não está jogando não esteja feliz. Posso entender que ele não esteja feliz, mas é uma decisão baseada nas circunstâncias, não era uma questão de vida ou morte. Eu não queria correr nenhum risco. Foi a coisa mais lógica e sensata a se fazer", completou.

Mbappé deve retornar ao time titular no próximo domingo (17). O Real Madrid enfrentará o Sevilla, às 14h (de Brasília), no Ramón Sánchez-Pizjuán, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.