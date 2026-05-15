Yuri Alberto está no fim de ciclo no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Yuri Alberto está no fim de ciclo no CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 15/05/2026 11:53

São Paulo - Yuri Alberto deve deixar o Corinthians antes do final da temporada. Após anotar o gol da vitória sobre o Barra por 1 a 0 na Copa do Brasil nesta quinta-feira, o atacante afirmou que busca novos horizontes para a carreira.

"Já foram cinco temporadas (no Corinthians), eu já estou numa fase que eu conversei como meu estafe. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio", disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

Para chegar a esta decisão, o jogador revelou que já conversou com os familiares e com a diretoria do time alvinegro. "Junto da minha família eu já tinha falado, o Osmar (Stábile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso."

Vale destacar que o Corinthians é dono de 50% dos direitos do atleta, enquanto a outra metade pertence ao Zenit, da Rússia, clube que o jogador defendia antes de chegar ao time paulista. O vínculo do jogador com a equipe alvinegra vai até junho de 2030



Em tom de despedida, o atleta disse estar contente com tudo o que fez pelo time e exaltou a relação construída com a torcida. "Confesso que gostaria de ter conquistado bastante coisa. Dentro dos conformes, que a gente viveu, eu estou feliz pra caramba. Feliz de... Não digo de ter entregado porque não fiz nada sozinho. Me sinto muito honrado de ter passado. Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também da parte deles por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo."



Neste ano, o Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, de 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) por Yuri Alberto, mas recusou o negócio. No radar da seleção italiana para o ciclo da Copa do Mundo de 2010, o atacante afirmou que está pronto para aceitar um possível convite do país europeu e disse estar aberto a ofertas para atuar no Campeonato Italiano.



"Abre um leque muito grande com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália e, por eu ser um italiano, não roube vaga de um estrangeiro na Itália. Pode ser uma boa estratégia, quem sabe", disse o jogador, que tem cidadania italiana e passaporte europeu.



Desde 2022, quando chegou à equipe do Parque São Jorge, Yuri Alberto tem 231 jogos com a camisa corintiana, com 82 gols e 23 assistências e três títulos conquistados: o Paulistão e a Copa do Brasil em 2025 e a Supercopa do Brasil neste ano. Além disso, o atacante é dono da marca de artilheiro da Neo Química Arena e é o jogador que mais marcou gols pelo Corinthians no século 21. Além de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024.