Yuri Alberto está no fim de ciclo no CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians
Em tom de despedida, o atleta disse estar contente com tudo o que fez pelo time e exaltou a relação construída com a torcida. "Confesso que gostaria de ter conquistado bastante coisa. Dentro dos conformes, que a gente viveu, eu estou feliz pra caramba. Feliz de... Não digo de ter entregado porque não fiz nada sozinho. Me sinto muito honrado de ter passado. Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também da parte deles por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo."
Neste ano, o Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, de 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) por Yuri Alberto, mas recusou o negócio. No radar da seleção italiana para o ciclo da Copa do Mundo de 2010, o atacante afirmou que está pronto para aceitar um possível convite do país europeu e disse estar aberto a ofertas para atuar no Campeonato Italiano.
"Abre um leque muito grande com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália e, por eu ser um italiano, não roube vaga de um estrangeiro na Itália. Pode ser uma boa estratégia, quem sabe", disse o jogador, que tem cidadania italiana e passaporte europeu.
Desde 2022, quando chegou à equipe do Parque São Jorge, Yuri Alberto tem 231 jogos com a camisa corintiana, com 82 gols e 23 assistências e três títulos conquistados: o Paulistão e a Copa do Brasil em 2025 e a Supercopa do Brasil neste ano. Além disso, o atacante é dono da marca de artilheiro da Neo Química Arena e é o jogador que mais marcou gols pelo Corinthians no século 21. Além de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.