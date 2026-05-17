Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Betis, no Camp NouJaime Reina / AFP
Raphinha brilha, e Barcelona bate o Betis na despedida de Lewandowski
Brasileiro fez dois gols e comandou a vitória por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol
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Barboza se emociona em despedida do Botafogo no Nilton Santos: 'Nunca vivi algo assim'
Zagueiro ficará à disposição apenas para os jogos na Sul-Americana
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