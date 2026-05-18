Alexander Barboza em despedida pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em despedida pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 13:04

Rio - O zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, está deixando o Botafogo para defender o Palmeiras depois da Copa do Mundo. O argentino é mais um campeão da Libertadores a sair do Alvinegro para outro clube do Brasil. Jefferson Savarino trocou o clube de General Severiano pelo Fluminense no começo de ano. O defensor revelou que orientou o venezuelano a seguir seu destino.

"Fui eu que falei com Savarino quando não estava sendo valorizado pelo clube, que tinha que sair. A realidade que eu sinto que sempre trabalhei demais para ser valorizado. Eu falei com o Savarino e falei: “Se você não está sendo valorizado aqui, tenta sair. Porque se não é agora, é dentro de uma semana para outro clube”. Ele escolheu… não, tiraram ele e foi para o Fluminense. Como eu posso falar uma coisa para ele, que é meu amigo e fazer o contrário", contou o defensor depois da vitória sobre o Corinthians.

Jefferson Savarino, que chegou ao Botafogo em 2024, estava sem espaço no começo do ano. Depois de uma negociação longa, acertou com o Fluminense. Atualmente é um dos destaques do Tricolor na temporada.

Barboza se despediu da torcida do Botafogo no Nilton Santos. O zagueiro, de 31 anos, fez o seu último jogo na casa alvinegra, neste domingo (17), na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador, que já tem um acordo assinado com o Palmeiras para o segundo semestre deste ano, não se conteve e se emocionou na despedida.