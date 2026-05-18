Alexander Barboza em despedida pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Barboza conta que aconselhou Savarino a trocar Botafogo pelo Fluminense
Venezuelano é um dos destaques do Tricolor na temporada
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Maxi Cuberas deve comandar o Fluminense em 'decisão' na Libertadores
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Treinador Zlatko Dalic apostou na experiência do meia de 40 anos
Barcelona oficializa renovação de Hansi Flick até junho de 2028
Treinador, de 61 anos, chegou ao clube em 2024
Neto rasga elogios ao desempenho do Botafogo: 'Trabalho com qualidade muito alta'
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