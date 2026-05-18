Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 10:44

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, levou seus fãs ao delírio ao realizar um ensaio em Andicuri Beach, em Aruba, paraíso no Caribe. A beldade postou uma mensagem ao lado das fotos: "A este lugar tão mágico".

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"Deusa", "Maravilhosa", "Perfeita", foram algumas das mensagens dos seguidores da musa em suas redes sociais.

Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño e faz muito sucesso pela sua beleza. A beldade tem mais de 80 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@anapaulagallioficial).