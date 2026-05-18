Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño faz ensaio sensual no Caribe: 'Maravilhosa'
Ana Paula Galli faz muito sucesso pela beleza
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No entanto, o jogador se recuperou com boas defesas ao longo da partida
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Atacante, de 28 anos, foi decisivo contra o Corinthians
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