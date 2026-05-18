Casemiro com seus troféus conquistadosDivulgação / Manchester United

Mais artigos de O Dia
O Dia
Inglaterra - Um dia depois de Casemiro realizar sua última partida no Old Trafford, o Manchester United publicou uma mensagem de despedida para o brasileiro. O brasileiro esteve presente na vitória de 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, no Campeonato Inglês.
LEIA MAIS: Mourinho chega a acordo para retornar ao Real Madrid
"Você não veste essa camisa. Você a carrega. Old Trafford se despede com carinho de um ícone. Obrigado por tudo, Casemiro". Nos comentários, o brasileiro respondeu: "Para sempre um Red Devil".
LEIA MAIS: Árbitro culpa auxiliar do Santos por erro em substituição de Neymar
O destino de Casemiro ainda é incerto. Ele recebeu sondagens de clubes europeus, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, apenas afirmou que não renovará seu contrato com o Manchester United e buscará uma nova equipe.
LEIA MAIS: Chelsea anuncia Xabi Alonso como novo treinador: ‘Será uma grande honra’
Casemiro, de 34 anos, chegou ao Manchester United em 2022 e viveu momentos de altos e baixos no clube inglês. Na temporada atual, ele recuperou a posição de titular, vive boa fase e também voltou a ser referência na seleção brasileira. A última partida do veterano pelo clube será no próximo domingo (24) contra o Brighton, fora de casa.