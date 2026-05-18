Casemiro com seus troféus conquistados - Divulgação / Manchester United

Casemiro com seus troféus conquistadosDivulgação / Manchester United

Publicado 18/05/2026 11:26

Inglaterra - Um dia depois de Casemiro realizar sua última partida no Old Trafford, o Manchester United publicou uma mensagem de despedida para o brasileiro. O brasileiro esteve presente na vitória de 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, no Campeonato Inglês.

"Você não veste essa camisa. Você a carrega. Old Trafford se despede com carinho de um ícone. Obrigado por tudo, Casemiro". Nos comentários, o brasileiro respondeu: "Para sempre um Red Devil".

O destino de Casemiro ainda é incerto. Ele recebeu sondagens de clubes europeus, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, apenas afirmou que não renovará seu contrato com o Manchester United e buscará uma nova equipe.

Casemiro, de 34 anos, chegou ao Manchester United em 2022 e viveu momentos de altos e baixos no clube inglês. Na temporada atual, ele recuperou a posição de titular, vive boa fase e também voltou a ser referência na seleção brasileira. A última partida do veterano pelo clube será no próximo domingo (24) contra o Brighton, fora de casa.