Hansi Flick renovou com o Barcelona - Divulgação / Barcelona

Hansi Flick renovou com o BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 18/05/2026 11:40

Rio - O Barcelona oficializou nesta segunda-feira (18) a renovação de contrato do treinador Hansi Flick até junho de 2028. O alemão, de 61 anos, já havia indicado o acordo com o clube espanhol. O seu contrato anterior se encerrava no ano que vem.

"Em sua primeira temporada Hansi Flick trouxe esperança de volta aos torcedores do Barça, na segunda ele confirmou que a empolgação era baseada em realidade. O treinador alemão construiu uma equipe competitiva, fiel à identidade do Clube, capaz de dominar o cenário nacional e retomar seu lugar entre a elite europeia. Com a renovação de seu contrato, o FC Barcelona garante a continuidade do treinador e do projeto", disse o clube em nota oficial.

Flick chegou ao Barcelona em 2024 e além dos dois títulos do Campeonato Espanhol, ele conquistou também duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Na Liga dos Campeões foi semifinalista na edição passada e na atual foi eliminado nas quartas de final.

Antes do Barça, Flick trabalhou no Bayern. Seu maior título foi a Liga dos Campeões de 2020. Pelo clube alemão, o treinador também foi bicampeão alemão e conquistou o Mundial de Clubes.