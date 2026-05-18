Fernando Diniz é o treinador do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Fernando Diniz é o treinador do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 18/05/2026 15:40

Rio - O treinador do Corinthians, Fernando Diniz, criticou o gramado sintético do Nilton Santos, depois da derrota do clube paulista para o Botafogo por 3 a 1, no Campeonato Brasileiro. O técnico citou dois gols marcados pelo centroavante Arthur Cabral e também a diferença de finalização dos jogadores da sua equipe para os do Alvinegro como argumento.

"Em relação à grama sintética, eu sou um crítico quanto mais, muda o jogo. A gente errou muita coisa, o Jesse (Lingard), por exemplo, não se achou no jogo muito por conta do campo, você perde o timing. E os benefíficos que traz para quem é acostumado são grandes, quando o Arthur Cabral vai acertar dois chutes, como hoje, em um campo de grama natural, é muito difícil. Praticamente todos os chutes que erramos de fora da área, eles (Botafogo) acertaram, muda muito o jogo", disse.

Fernando Diniz também comparou o gramado do Nilton Santos com o estádio do Palmeiras, que também é sintético. O treinador pediu uma regulamentação no país a respeito da situação.

"Esse campo do Botafogo está parecido como estava o do Palmeiras há um tempo atrás, a grama está muito rala, muito duro o campo, eles molham e altera muito. Interfere e beneficia muito quem está acostumado. Na minha opinião, no Brasil, não tinha que ter gramado sintético, tem que ter uma regulamentação, quando não dá para ter, que o país não oferece, não tem dinheiro, mas é um campeonato cada vez mais rico, os campos têm que oferecer uma qualidade boa, todo mundo, tinha que ter uma obrigatoriedade, de tamanho, de qualidade de campo, para não ter essa distorção que tem porque muda o jogo. Muda o jogo, interfere na dinâmica do jogo, com certeza beneficia quem está acostumado a jogar, principalmente nesses que estão mais desgastados", concluiu.