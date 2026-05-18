João Pedro anotou 20 gols na temporada - AFP

João Pedro anotou 20 gols na temporadaAFP

Publicado 18/05/2026 14:54

Rio - O interesse do Barcelona pela contratação de João Pedro avançou. O diretor do clube espanhol, Deco, se reuniu com representantes do Chelsea. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro tem interesse em se transferir, mas os valores da negociação vem dificultando.

"O diretor esportivo do Barcelona, Deco, reuniu-se nesta quinta-feira em Londres com representantes da agência que administra a carreira de João Pedro. Em pauta estava a possível contratação do jogador pelo clube catalão. Duas mensagens claras emergiram. O brasileiro de 24 anos está ansioso para se tornar jogador do Barcelona na próxima temporada. A outra, no entanto, é que a missão é quase impossível. Além da situação financeira do Barcelona, o Chelsea não parece disposto a liberar o brasileiro apenas um ano depois de tê-lo contratado do Brighton por 65 milhões de euros. Seu valor de mercado atual é de 75 milhões de euros", disse o diário.

O Barcelona busca uma opção para Robert Lewandowski, que está deixando o clube espanhol rumo ao futebol saudita. Outra opção é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, mas o argentino é "Plano B" e está na mira do PSG também.

Em junho do ano passado, o Chelsea desembolsou algo em torno de 55 milhões de libras (cerca de R$ 415 milhões) para tirar João Pedro do Brighton. Ele foi um dos destaques da equipe londrina em uma temporada ruim. O brasileiro entrou em campo em 47 partidas pelo Chelsea, marcou 20 vezes e deu seis assistências.