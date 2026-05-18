João Pedro anotou 20 gols na temporadaAFP
João Pedro deseja o Barcelona, mas pedida do Chelsea complica negociação, diz jornal
Atacante, de 25 anos, é destaque no futebol inglês
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Irã chega à Turquia para se preparar para a Copa do Mundo e tratar dos vistos
Em meio à guerra, seleção ainda aguarda liberação para acessar os Estados Unidos
Manchester United tem interesse na contratação de Danilo
Jogador, de 25 anos, é destaque do Botafogo no ano
CBF pede para Neymar fazer exame às vésperas da convocação para a Copa
Santos confirmou pedido da entidade, atendido nesta segunda-feira (18) pela manhã
Imprensa internacional repercute substituição por engano de Neymar: 'Escandalosa'
Craque ficou furioso com a arbitragem na derrota do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro
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