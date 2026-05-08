João Pedro em ação pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro em ação pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 08/05/2026 13:50

Rio - O atacante João Pedro, de 24 anos, do Chelsea, afirmou que deseja a presença de Neymar na Copa do Mundo. O centroavante comparou o camisa 10 do Santos com Lionel Messi e disse que o ex-atacante do Al-Hilal é seu ídolo pessoal.

"(Quero) Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo", disse em entrevista à TNT Sports.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro recebeu suas oportunidades na seleção brasileira depois que Neymar parou de ser convocado. O atacante contou que conheceu pessoalmente o camisa 10 por conta de Vini Jr.

"É um cara que eu não tive a oportunidade de jogar junto. Já encontrei ele graças ao Vinicius, numa festa dele. Acho que o Neymar é ídolo de quase todo mundo que está na seleção. Espero que ele possa estar na Copa e que eu possa estar com ele. Desejo muita saúde. Espero ver ele na Copa do Mundo", concluiu.