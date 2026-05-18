Jesuíta Barbosa iniciou filmagem de novo projeto cinematográfico - Divulgação

Jesuíta Barbosa iniciou filmagem de novo projeto cinematográfico Divulgação

Publicado 18/05/2026 19:03

Rio - Jesuíta Barbosa começou as gravações do filme "Sábado Morto", estrelado por ele junto de Malu Falangola. O longa-metragem é produzido por Emilie Lesclaux e Leonardo Lacca, que trabalharam em "O Agente Secreto", indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias.

O novo projeto do ator de 34 anos será rodado entre Recife e a região de Arcoverde, no interior de Pernambuco, ao longo de cinco semanas.

"Tem sido muito especial ver o universo de 'Sábado Morto' ganhar vida ao lado de atores maravilhosos como Jesuíta Barbosa, Malu Falangola, Múcia Teixeira e Matteus Cardoso. E é maravilhoso realizar mais um trabalho em parceria com Emilie, além de uma equipe técnica incrível, que realizou um trabalho muito potente nessa etapa que rodamos no Recife", comenta o diretor do longa.

A história acompanha Diogo, médico residente, que precisa retornar ao sertão pernambucano após anos distante por conta de um acontecimento inesperado na família. Ao lado da mulher, Aline, ele reencontra sua mãe, Terezinha, determinada a exigir respostas sobre fatos recentes. Entre lembranças e desconfortos, segredos começam a emergir.