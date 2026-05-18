Giulia Be relembrou como conheceu o marido, Conor Kenney - Reprodução de Vídeo

Giulia Be relembrou como conheceu o marido, Conor Kenney Reprodução de Vídeo

Publicado 18/05/2026 21:44

Rio - Giulia Be comentou sobre a união com John Conor Kennedy durante participação no TVZ, do Multishow, nesta segunda-feira (18). A cantora, que oficializou a união no civil com o advogado em março deste ano, recordou o começo do relacionamento.

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"Basicamente, conheço a irmã dele através do Diplo, um DJ. Ela estava no rolê, começamos a falar. Ela disse: 'Meu irmão já ficou com uma brasileira'. Me mostrou a foto dele e pensei: 'Nossa, gatinho'. Já na troca-troca dos irmãos, comecei a mostrar a foto do meu irmão. Ela falou: 'Ele está solteríssimo', mas ele não estava, ela inventou porque não gostava da namorada dele na época", contou.

A cantora relatou a expectativa para cerimônia religiosa marcada para outubro na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio. "A gente estava visitando os lugares e imaginando como vai ser a família dele vindo para cá, os convidados que nunca vieram ao Brasil, apresentar o Rio de Janeiro que, na minha opinião, é a cidade mais maravilhosa do mundo."

Atualmente, Giulia e Conor residem nos Estados Unidos. "Ele está aqui, no Rio, comigo. A gente mora em Los Angeles, estou amando a vida de casada", completou.