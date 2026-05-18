Giovanna AntonelliReprodução / Instagram

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Rio - Aos 50 anos, Giovanna Antonelli compartilhou uma sequência de fotos no Instagram. Nas imagens, a atriz aparece usando um body cavado e aposta em poses cheias de atitude, o que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.
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Giovanna Antonelli sensualiza em foto de body cavado - Reprodução / Instagram
Giovanna Antonelli - Reprodução / Instagram
Giovanna Antonelli - Reprodução / Instagram

Na legenda da publicação, a artista escreveu: “Achadinhos da galeria…”. Bastou o álbum entrar no ar, neste domingo (17), para os comentários se multiplicarem entre fãs e admiradores de Giovanna.

“Oitava maravilha do mundo!”, escreveu uma internauta. “Não tem elogio capaz de definir tamanha beleza”, comentou outra seguidora. “Como pode ser a mais bonita do mundo?”, reagiu uma terceira.