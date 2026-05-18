Giovanna AntonelliReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, a artista escreveu: “Achadinhos da galeria…”. Bastou o álbum entrar no ar, neste domingo (17), para os comentários se multiplicarem entre fãs e admiradores de Giovanna.
“Oitava maravilha do mundo!”, escreveu uma internauta. “Não tem elogio capaz de definir tamanha beleza”, comentou outra seguidora. “Como pode ser a mais bonita do mundo?”, reagiu uma terceira.
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