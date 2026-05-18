Grazi Massafera e a filha, Sofia Massafera - Reprodução / Instagram

Grazi Massafera e a filha, Sofia MassaferaReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 11:11

Rio - Grazi Massafera saiu em defesa da filha, Sofia, após a adolescente receber críticas nas redes sociais por um vídeo publicado no TikTok. Aos 13 anos, a jovem estreou na plataforma com uma gravação em que aparece dublando uma música e arrumando o cabelo diante da câmera.



Entre os comentários, uma internauta questionou a exposição da menina. “Crianças assim deveriam estar na escola cuidado do seus estudos”, escreveu. A mensagem ganhou repercussão em páginas de entretenimento no Instagram e motivou uma resposta pública da atriz.



“Querida! Tenho muitoooo orgulho da minha filha, inclusive na escola, super estudiosa”, declarou Grazi.



O vídeo da adolescente rapidamente alcançou grande repercussão e também recebeu elogios dos seguidores. “Como que ela tem a mesma cara da Grazi e do Cauã ao mesmo tempo?”, escreveu outra pessoa. “Arrasou demais, mas eu com 13 anos parecia um suricato”, brincou uma terceira.



Sofia é filha de Grazi com o ator Cauã Reymond. A adolescente costuma chamar atenção nas redes sociais pela semelhança com os pais e pela altura.



O registro publicado no TikTok aconteceu após Sofia se arrumar para acompanhar a mãe na turnê de “Três Graças”, em São Paulo, na última sexta-feira (15), data em que a novela exibiu seu último capítulo. Na trama de Aguinaldo Silva, Grazi interpretou a vilã Arminda. Nos cliques compartilhados pela atriz, a menina apareceu usando scarpin e surpreendeu os seguidores ao surgir praticamente da mesma altura da mãe, que também usava salto alto.