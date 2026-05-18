Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da menina - Reprodução / Instagram

Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da meninaReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 11:16

Rio - Brunna Gonçalves e Ludmilla celebraram o primeiro ano de vida da filha, Zuri, com uma festa temática batizada de "Safari da Zuri", neste domingo (17). A comemoração foi grandiosa, com direito a recepção organizada por faixa etária, salão climatizado, espaço de recreação, personagens vivos, uma decoração marcada por grandes esculturas de animais espalhadas pelo ambiente e um bolo enorme.

Além da comemoração principal, o casal também compartilhou no Instagram um momento mais íntimo da manhã de aniversário, quando preparou uma surpresa simples para a menina dentro de casa.

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No vídeo, Zuri aparece caminhando em direção ao bolo enquanto é observada pela família. A decoração foi montada em tons suaves, com balões em formato de coração, bandeirolas com o nome da criança e elementos delicados que remetem ao clima da celebração.



Na legenda do post compartilhado entre as mães, Brunna e Ludmilla escreveram sobre o impacto da chegada da filha. "Há 1 ano Deus nos apresentou o amor mais puro, mais intenso e mais transformador que já sentimos na vida. Filha, você mudou a nossa vida por inteira com o seu olhar, com esse sorriso, com esse jeitinho... você chegou e transformou o nosso mundo em um lugar mais leve, mais bonito e cheio de amor".



Em outro trecho, a publicação fala do crescimento de Zuri ao longo desse primeiro ano. "Parece que foi ontem que estávamos te pegando no colo pela primeira vez e hoje olhamos pra você crescendo, inteligente, descobrindo o mundo, se desenvolvendo, criando a sua própria personalidade. Você é o nosso maior presente, fruto do nosso amor, nossa oração respondida, nosso pedacinho do céu aqui na terra. Suas mamães te amam infinito!". No vídeo, Zuri aparece caminhando em direção ao bolo enquanto é observada pela família. A decoração foi montada em tons suaves, com balões em formato de coração, bandeirolas com o nome da criança e elementos delicados que remetem ao clima da celebração.Na legenda do post compartilhado entre as mães, Brunna e Ludmilla escreveram sobre o impacto da chegada da filha. "Há 1 ano Deus nos apresentou o amor mais puro, mais intenso e mais transformador que já sentimos na vida. Filha, você mudou a nossa vida por inteira com o seu olhar, com esse sorriso, com esse jeitinho... você chegou e transformou o nosso mundo em um lugar mais leve, mais bonito e cheio de amor".Em outro trecho, a publicação fala do crescimento de Zuri ao longo desse primeiro ano. "Parece que foi ontem que estávamos te pegando no colo pela primeira vez e hoje olhamos pra você crescendo, inteligente, descobrindo o mundo, se desenvolvendo, criando a sua própria personalidade. Você é o nosso maior presente, fruto do nosso amor, nossa oração respondida, nosso pedacinho do céu aqui na terra. Suas mamães te amam infinito!".