Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da meninaReprodução / Instagram
No vídeo, Zuri aparece caminhando em direção ao bolo enquanto é observada pela família. A decoração foi montada em tons suaves, com balões em formato de coração, bandeirolas com o nome da criança e elementos delicados que remetem ao clima da celebração.
Na legenda do post compartilhado entre as mães, Brunna e Ludmilla escreveram sobre o impacto da chegada da filha. "Há 1 ano Deus nos apresentou o amor mais puro, mais intenso e mais transformador que já sentimos na vida. Filha, você mudou a nossa vida por inteira com o seu olhar, com esse sorriso, com esse jeitinho... você chegou e transformou o nosso mundo em um lugar mais leve, mais bonito e cheio de amor".
Em outro trecho, a publicação fala do crescimento de Zuri ao longo desse primeiro ano. "Parece que foi ontem que estávamos te pegando no colo pela primeira vez e hoje olhamos pra você crescendo, inteligente, descobrindo o mundo, se desenvolvendo, criando a sua própria personalidade. Você é o nosso maior presente, fruto do nosso amor, nossa oração respondida, nosso pedacinho do céu aqui na terra. Suas mamães te amam infinito!".
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Ludmilla e Brunna Gonçalves estão juntas há 9 anos. Zuri nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.