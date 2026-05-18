Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da meninaReprodução / Instagram

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Rio - Brunna Gonçalves e Ludmilla celebraram o primeiro ano de vida da filha, Zuri, com uma festa temática batizada de "Safari da Zuri", neste domingo (17). A comemoração foi grandiosa, com direito a recepção organizada por faixa etária, salão climatizado, espaço de recreação, personagens vivos, uma decoração marcada por grandes esculturas de animais espalhadas pelo ambiente e um bolo enorme. 
Além da comemoração principal, o casal também compartilhou no Instagram um momento mais íntimo da manhã de aniversário, quando preparou uma surpresa simples para a menina dentro de casa.
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Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram o aniversário de Zuri - Reprodução do Instagram
Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da menina - Reprodução / Instagram
Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri - Reprodução / Instagram
Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri, durante a comemoração do primeiro aniversário da menina - Reprodução / Instagram
Ludmilla, Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri - Reprodução / Instagram

No vídeo, Zuri aparece caminhando em direção ao bolo enquanto é observada pela família. A decoração foi montada em tons suaves, com balões em formato de coração, bandeirolas com o nome da criança e elementos delicados que remetem ao clima da celebração.

Na legenda do post compartilhado entre as mães, Brunna e Ludmilla escreveram sobre o impacto da chegada da filha. "Há 1 ano Deus nos apresentou o amor mais puro, mais intenso e mais transformador que já sentimos na vida. Filha, você mudou a nossa vida por inteira com o seu olhar, com esse sorriso, com esse jeitinho... você chegou e transformou o nosso mundo em um lugar mais leve, mais bonito e cheio de amor". 

Em outro trecho, a publicação fala do crescimento de Zuri ao longo desse primeiro ano. "Parece que foi ontem que estávamos te pegando no colo pela primeira vez e hoje olhamos pra você crescendo, inteligente, descobrindo o mundo, se desenvolvendo, criando a sua própria personalidade. Você é o nosso maior presente, fruto do nosso amor, nossa oração respondida, nosso pedacinho do céu aqui na terra. Suas mamães te amam infinito!". 

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão juntas há 9 anos. Zuri nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.