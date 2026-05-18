Anitta em clipe musical So Much LoveReprodução / Youtube
Nas imagens, Anitta aparece sozinha em cenários abertos, cercada por muito verde, lago e morros. Um dos elementos centrais do clipe é uma banheira branca colocada na varanda da casa onde acontece parte do clipe, diante de uma paisagem natural bem verde.
O figurino também acompanha esse tom mais delicado. Anitta aparece com saia longa clara e um top texturizado em tons suaves, enquanto o vídeo trabalha com enquadramentos mais abertos, reflexos na água e movimentos lentos, sem recorrer a uma estética de performance mais explosiva.
Em outro momento, ela surge à beira de um lago, sozinha, reforçando a sensação de silêncio, introspecção e contato com a natureza que atravessa a nova fase da cantora.