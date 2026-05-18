Taís Araújo e Sergio MalheirosGlobo
Na novela escrita por João Emanuel Carneiro e Vincent Villari, Taís deu vida à protagonista Preta, enquanto Sérgio interpretou Raí, filho da personagem. O reencontro aconteceu em clima de samba e amizade, registrado nas redes sociais do ator. "Nada como curtir um bom samba em família", escreveu Sérgio ao compartilhar fotos e vídeos ao lado da atriz.
A publicação rapidamente movimentou os comentários dos internautas. “Eternamente Preta e Raí”, escreveu uma seguidora. “Que nostalgia esses dois juntos”, comentou outra. “Só faltou o Paco”, brincou mais uma pessoa, em referência ao personagem vivido por Reynaldo Gianecchini, que fazia par romântico com Preta na trama.
A novela acompanhava a história de amor entre Preta, uma feirante batalhadora, e Paco, herdeiro da família Lambertini e apaixonado por botânica. O relacionamento enfrentava obstáculos criados pela vilã Bárbara, personagem de Giovanna Antonelli, que armava situações para se aproximar do milionário.
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