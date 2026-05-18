Rio - Juntas desde 2020, a ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan, de 37 anos, e a cantora Luiza Martins, de 33, se casaram, neste domingo (17), em São Paulo. Familiares e amigos das artistas marcaram presença na cerimônia. Entre os famosos que prestigiaram o enlace estavam Bianca Andrade e Gizelly Bicalho, que foram madrinhas. 
Para a ocasião especial, Marcela e Luiza apostaram em vestidos de renda e caminharam juntas até o altar. A decoração tinha estética boho-chique, com direito a muitas cores, cristais, franjas e tecidos. O bolo também era bem colorido. 
A festa foi pra lá de animada e, em um momento, Luiza soltou a voz ao lado de Wanessa Camargo. Já Marcela se jogou na dança. Outros ex-BBBs que compareceram ao casamento foram Gui Napolitano e Daniel Lenhardt. 
Nas redes sociais, Luiza e Marcelo compartilharam alguns registros do dia especial e escreveram na legenda: "Pra sempre nós". 
