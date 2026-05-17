Shakira comentou pela primeira vez sobre internação do pai - Reprodução de Vídeo/ X

Shakira comentou pela primeira vez sobre internação do pai Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 17/05/2026 10:46

Rio - Shakira abriu o jogo sobre a internação do pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos, horas antes do show na praia de Copacabana no dia 2 de maio . Em entrevista para um telejornal colombiano, a artista relatou a dificuldade de subir ao palco após saber do problema de saúde do familiar.

fotogaleria

"Foi um pouco difícil fazer um show nessas condições, porque eu sabia que meu pai estava um pouco doente naquele dia. Mas consegui fazer o show, e consegui pelo público que estava ali presente, me dando toda a força", disse ela ao "Notícias Caracol".

A apresentação da cantora teve início com aproximadamente 1h30 de atraso. Segundo a transmissão da TV Globo, um problema pessoal motivou a demora. No dia seguinte, veículos colombianos informaram que o pai de Shakira sofreu um AVC e deu entrada na UTI. Cerca de 24 horas depois ele foi transferido para um quarto.