Shakira comentou pela primeira vez sobre internação do pai Reprodução de Vídeo/ X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Shakira abriu o jogo sobre a internação do pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos, horas antes do show na praia de Copacabana no dia 2 de maio. Em entrevista para um telejornal colombiano, a artista relatou a dificuldade de subir ao palco após saber do problema de saúde do familiar. 
fotogaleria
Pai de Shakira sofreu AVC antes de megashow da cantora em Copacabana - Reprodução/Instagram
Shakira durante show em Copacabana - AFP
Shakira realizou megashow na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula / AFP
Shakira comentou pela primeira vez sobre internação do pai - Reprodução de Vídeo/ X
"Foi um pouco difícil fazer um show nessas condições, porque eu sabia que meu pai estava um pouco doente naquele dia. Mas consegui fazer o show, e consegui pelo público que estava ali presente, me dando toda a força", disse ela ao "Notícias Caracol". 
A apresentação da cantora teve início com aproximadamente 1h30 de atraso. Segundo a transmissão da TV Globo, um problema pessoal motivou a demora. No dia seguinte, veículos colombianos informaram que o pai de Shakira sofreu um AVC e deu entrada na UTI. Cerca de 24 horas depois ele foi transferido para um quarto.