Fernanda Montenegro assistiu espetáculo de Taís Araujo - Reprodução/Instagram

Fernanda Montenegro assistiu espetáculo de Taís Araujo Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 10:08

Rio - Taís Araujo recebeu os aplausos de Fernanda Montenegro após a sessão do espetáculo "Mudando de Pele", em cartaz Teatro Ginástico, na Zona Sul, na noite de sábado (16). A veterana assistiu ao monólogo e rasgou elogios para atuação da artista.

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"Agradecer a presença da Fernanda Montenegro, né, gente? Não é todo dia que vou pode aproveitar. Eu tô suadíssima, tá?", brincou a atriz.

Em seguida, a mulher de Lázaro Ramos foi elogiada pelo desempenho no palco. "Meus parabéns, querida! Que maravilha! Eu tenho quase 100 anos e faço essa profissão há 80...a nossa profissão não acaba, é eterna. Ter você aqui dando conta de um espetáculo tão complexo, exigente de presença, criatividade. Um prazer imenso ver uma atriz da sua dimensão, sabe? Eu venho acompanhando desde que você começou a fazer novela. Parabéns", disse Fernanda.

Nas redes sociais, Taís Araujo falou sobre a presença ilustre entre os espectadores. "Que honra receber Fernanda Montenegro com sua generosidade e genialidade para assistir 'Mudando de Pele'. Somos eternas, nossa Mildred", escreveu.