Virginia Fonseca publicou reflexão após término de relacionamento - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca publicou reflexão após término de relacionamento Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 15:59

Rio - Após o término do namoro com Vinicius Jr , Virginia Fonseca repostou no Instagram Stories neste domingo (17) vídeo de uma reflexão da época que apresentava o "Sabadou", no SBT. A influenciadora de 27 anos falou sobre os aprendizados que tira das situações complicadas que enfrenta na vida.

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"Tudo que a gente passa, a gente aprende. Eu sou esse tipo de pessoa, tenho que passar para aprender. Meu pai falava assim pra mim: 'Por que você quer fazer se eu estou te falando que vai dar ruim? Não faz'. Eu dizia pra ele: 'Pai, eu preciso fazer. Você está me falando que tem um buraco ali. Eu preciso ir lá, cair, me levantar e aprender a não ir de novo'", afirmou ela.

No programa, Virginia conversava com o jornalista César Filho sobre outro assunto, mas o episódio serviu de inspiração para o momento atual. "Tiro aprendizado de tudo que eu vivo, estou em constante evolução e aprendizado. Estou aberta a aprender e ouvir. Valeu a pena todo o esforço, tudo que eu passei, todas as críticas que eu ouvi. Algumas eu absorvi porque acho que são construtivas. Não faria nada diferente".

O anúncio da separação de Virginia e Vini Jr ocorreu na sexta-feira (15). Ela pediu respeito e disse que torce pelo sucesso do jogador, com quem iniciou o namoro em outubro de 2025. A notícia causou surpresa pois ela compareceu ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, para assistir jogo do Real Madrid um dia antes do término.

Confira o Vídeo: