Camila Queiroz e Klebber Toledo irão viajar com a filha Reprodução/Instagram

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Rio - Camila Queiroz usou as redes sociais neste domingo (17) para relatar a emoção com a primeira viagem em família após o nascimento de Clara, primeira filha com Klebber Toledo. A atriz de 32 anos publicou uma fotos das malas organizadas no carrinho. 
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Clara é fruto do casamento de Camila Queiroz com Klebber Toledo - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz exibiu malas antes de viagem em família - Reprodução/Instagram
Klebber Toledo e a filha, Clara - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz e Klebber Toledo irão viajar com a filha - Reprodução/Instagram
"Oi, férias. Indo ali realizar mais um sonho: uma viagem em família, e dessa vez, completa!", afirmou na legenda. 
Camila Queiroz e Klebber Todelo anunciaram a espera do primeiro filho em julho do ano passado quando a artista estava no quinto mês de gestação. "A alegria em sua forma mais pura", afirmaram na época. A bebê veio ao mundo no dia 12 de dezembro. 