Camila Queiroz e Klebber Toledo irão viajar com a filha - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz e Klebber Toledo irão viajar com a filha Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 12:18

Rio - Camila Queiroz usou as redes sociais neste domingo (17) para relatar a emoção com a primeira viagem em família após o nascimento de Clara, primeira filha com Klebber Toledo. A atriz de 32 anos publicou uma fotos das malas organizadas no carrinho.

fotogaleria

"Oi, férias. Indo ali realizar mais um sonho: uma viagem em família, e dessa vez, completa!", afirmou na legenda.

Camila Queiroz e Klebber Todelo anunciaram a espera do primeiro filho em julho do ano passado quando a artista estava no quinto mês de gestação. "A alegria em sua forma mais pura", afirmaram na época. A bebê veio ao mundo no dia 12 de dezembro.