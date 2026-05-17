Luan Santana em show da turnê ’Registro Histórico’ no Rio - Victor Chapetta/BrazilNews

Luan Santana em show da turnê ’Registro Histórico’ no Rio Victor Chapetta/BrazilNews

Publicado 17/05/2026 08:48

Rio - Luan Santana, de 35 anos, se apresentou com a turnê "Registro Histórico", no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (16), em show que comemora os 18 anos de carreira do sertanejo e revive diferentes fases da trajetória do cantor que ganhou notoriedade com o single "Meteoro".

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Durante o evento, o artista recebeu no palco Ricky Martin para gravação do audiovisual da parceria inédita "Te estranho, te ouvido, te amo". O feat entre o brasileiro e o porto-riquenho começou a ser idealizado quando Luan esteve no show do astro internacional em Dubai durante férias com a mulher, Jade Magalhães.

JÁ É HIT! Confira trecho de "Te estranho, te ouvido, te amo", feat de Luan Santana com Ricky Martin, gravado ao vivo no Rio de Janeiro pic.twitter.com/IyBNRJEaSE — Acervo Santana (@santanaacervo) May 17, 2026 Para a edição carioca, o espetáculo ganhou uma estrutura grandiosa, que incluiu cenário imersivo, passarela em formato de "S" e grandes painéis de LED. O repertório reuniu as canções "Você Não Sabe o Que É Amor", "Escreve Aí", "Sinais", "Te Vivo" e "Acordando o Prédio", "Chuva de Arroz", entre outros sucessos marcaram a trajetória de Luan Santana. Para a edição carioca, o espetáculo ganhou uma estrutura grandiosa, que incluiu cenário imersivo, passarela em formato de "S" e grandes painéis de LED. O repertório reuniu as canções "Você Não Sabe o Que É Amor", "Escreve Aí", "Sinais", "Te Vivo" e "Acordando o Prédio", "Chuva de Arroz", entre outros sucessos marcaram a trajetória de Luan Santana.

DEMANDA! Luan Santana lota o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro em seu show da turnê Registro Histórico. pic.twitter.com/3CzUd1EzJ3 — Acervo Santana (@santanaacervo) May 17, 2026

Um dos nomes principais do elenco de "Três Graças", Alana Cabral assistiu ao show do cantor após o encerramento da novela. O apresentador David Brazil e a ex-BBB Franciele Grossi também marcaram presença no evento.