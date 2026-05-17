Luan Santana em show da turnê ’Registro Histórico’ no Rio Victor Chapetta/BrazilNews
Para a edição carioca, o espetáculo ganhou uma estrutura grandiosa, que incluiu cenário imersivo, passarela em formato de "S" e grandes painéis de LED. O repertório reuniu as canções "Você Não Sabe o Que É Amor", "Escreve Aí", "Sinais", "Te Vivo" e "Acordando o Prédio", "Chuva de Arroz", entre outros sucessos marcaram a trajetória de Luan Santana.
JÁ É HIT! Confira trecho de "Te estranho, te ouvido, te amo", feat de Luan Santana com Ricky Martin, gravado ao vivo no Rio de Janeiro pic.twitter.com/IyBNRJEaSE— Acervo Santana (@santanaacervo) May 17, 2026
DEMANDA! Luan Santana lota o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro em seu show da turnê Registro Histórico. pic.twitter.com/3CzUd1EzJ3— Acervo Santana (@santanaacervo) May 17, 2026
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