Milena respondeu ataque de internauta nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Milena respondeu ataque de internauta nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 14:00

Rio - Milena se manifestou neste domingo (17) após ser alvo de ataques no X, antigo Twitter. A vice-campeã do "Big Brother Brasil 26" não ficou calada ao ter seu comportamento detonado justamente por responder as críticas que recebe dos internautas.

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"A Xuxa, Virgínia, Anitta, Ludmilla, Ana, Gil e até o padre Júlio Lancelotti tem haters, sabe? Todo famoso tem...aí vai ficar no Twitter rebatendo e fazendo um 'grande mousse' todos os dias? Gosto de você, mas desce daí filha...", disparou o perfil.

A ex-BBB recordou que foi hostilizada por parte do público que visitou a Casa de Vidro na qual ela conquistou a vaga no reality show. "Não sou obrigada!!! E não estou em cima de nada pois sei do meu valor e da insignificância também, mas até minha morte me defenderei com unhas e dentes. Não deveríamos achar normal pessoas virem te xingar a troco de nada. [...] eles saiam do trabalho e das suas casas, não para apoiar, e sim para pisar e humilhar pois tinham prazer em fazer aquilo", respondeu.

Milena ressaltou que pretende seguir rebatendo todos os comentários negativos que chegarem até ela. "Eu vim para quebrar ciclos e não para agradar todos. Sei que o hate vai continuar e vão continuar ouvindo também até porque não sou baú e me divirto dando atenção aos meus fãs incubados", disse.