Patrícia Poeta recebeu prêmio no Festival de Cannes - Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta recebeu prêmio no Festival de Cannes Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 14:52

Rio - Patrícia Poeta, de 49 anos, foi homenageada no Festival de Cannes pelas quase três décadas de trajetória na televisão brasileira. Neste domingo (17), a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, recordou o sonho de infância em trabalhar na frente das câmeras.

fotogaleria

"E mesmo sendo uma brincadeira de criança, no fundo eu já sabia: era aquilo que eu queria pra minha vida.

Eu só não sabia como chegar. Não sabia o caminho, não sabia o tamanho do sonho...mas ele já morava dentro de mim. E aquela menina simples, cheia de vontade, já era feliz só por sonhar", escreveu ela.

A comunicadora relatou o sentimento de cruzar o tapete vermelho do Festival. "Mais emocionante ainda foi perceber que sonhar nunca foi uma bobagem. Sonhar é o começo da realização das coisas mais importantes da nossa vida. Eu acredito no bem. Acredito no amor. Acredito que a vida devolve aquilo que a gente oferece ao mundo. E eu sempre tentei viver com verdade, com entrega e dando o meu melhor todos os dias."

"Talvez eu nem consiga traduzir em palavras o tamanho da felicidade que estou sentindo agora. Mas uma coisa eu tenho certeza: nunca deixem de alimentar a criança que existe dentro de vocês. É ela que mantém nossos sonhos vivos", afirmou Patrícia.