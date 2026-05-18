Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões descobrem sexo do segundo filho - Reprodução do Instagram

Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões descobrem sexo do segundo filhoReprodução do Instagram

Publicado 18/05/2026 09:46

Rio - À espera do segundo filho, os ex-BBBs Paula Amorim, de 30 anos, e Breno Simões, de 35, compartilharam alguns momentos do chá revelação, no Instagram, neste domingo (17), e revelaram aos fãs que serão papais de uma menina. No momento da descoberta do sexo da bebê, que se chamará Marina, o casal estava acompanhado do primogênito Theo, de 3 anos.

"Depois da tempestade vem o arco-íris. Estamos ansiosos pela sua chegada. Já te amamos muito", escreveu Paula, em uma publicação em conjunto com Breno. Os dois, que se conheceram no "BBB 18", haviam enfrentado três perdas gestacionais anteriormente.





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