Djavan e Gregorio Duvivier - Divulgação

Djavan e Gregorio Duvivier Divulgação

Publicado 18/05/2026 07:24

Rio - Discreto em relação à vida pessoal, Djavan fez uma rara aparição no espetáculo "O Céu da Língua", estrelado por Gregorio Duvivier, no Teatro Axia Casa Grande, no Leblon, neste sábado (16). Na ocasião, o cantor de 77 anos estava acompanhado da mulher, Rafaela Brunini, e do filho caçula, Inácio, de 17. Além dele, o artista também é pai de Flávia, João, Max e Sofia.

No palco, Gregorio exaltou Djavan. "O espetáculo de hoje, assim como todos desta temporada, é dedicado a essa pessoa que nos dá tanto orgulho de ser brasileiro, que deu tantas alegrias, tantas emoções... Que levou o melhor do Brasil para os quatro cantos do planeta. O orgulho maior deste país... Que orgulho, que emoção fazer essa peça para Djavan", disse o artista. Em seguida, o cantor foi ovacionado pela plateia.

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Quem também conferiu a peça foi Regina Casé. Ela, inclusive, posou para fotos com Djavan nos bastidores. Em "O Céu da Língua", Gregorio aborda a língua portuguesa e a poesia no cotidiano. O espetáculo tem a direção da atriz Luciana Paes.

Turnê comemorativa

Um dos maiores ícones da música popular brasileira, Djavan iniciou a turnê "Djavanear 50 anos. Só Sucessos", em que celebra os 50 anos de carreira, com shows grandiosos no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 8 e 9 deste mês. O repertório reuniu grandes hits do artista, entre eles "Sina", "Oceano", "Um Amor Puro", "Se…", "Eu Te Devoro", "Samurai", "Flor de Lis" e "Açaí". No Rio, o artista se apresenta nos dias 1, 2 e 8 de agosto, na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste.