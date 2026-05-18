Maria Bethânia e Pretinho da Serrinha - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Maria Bethânia e Pretinho da SerrinhaDaniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 18/05/2026 08:03 | Atualizado 18/05/2026 09:32

Rio - Maria Bethânia fez uma participação especial no "Batuke do Pretinho", roda de samba comandada por Pretinho da Serrinha, no Vivo Rio, na Zona Sul, na noite deste domingo (17). No palco, a cantora de 79 anos dividiu os vocais com o artista em canções como "Sonho Meu", "Samba é de Dois", "Reconvexo", "Negue", entre outras.

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Além de Bethânia, Pretinho também dividiu os vocais com Fabíola Machado, Priscila Tossan e a atriz Giovana Cordeiro. Artistas como Emanuelle Araújo, Milton Cunha e Caio Manhente acompanharam a apresentação da plateia.

Autor de sucessos como "Burguesinha", "Feliz Alegre e Forte", "Felicidade" e "Mina do Condomínio", Pretinho da Serrinha é cria de Madureira e cresceu cercado por música, se tornando mestre de bateria do Império Serrano com apenas 10 anos de idade. De 2012 a 2014, recebeu cinco indicações ao Grammy Latino, sendo vencedor de três delas como produtor musical ao lado de Maria Rita, Martinho da Vila e Xande de Pilares.