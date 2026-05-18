Michelle Loreto - Reprodução / Instagram

Michelle Loreto Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 12:32

Rio - A jornalista Michelle Loreto abriu o coração ao falar sobre saúde mental e revelou que convive há 15 anos com o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). A ex-apresentadora da Globo também contou que enfrentou um quadro de depressão enquanto trabalhava no programa "Bem Estar".



"Eu tenho um diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada há 15 anos. Demorei para me tratar, e aí fui me tratar e me afundei na terapia, e isso foi muito importante", declarou durante participação no podcast "Interioriza".



Michelle explicou que o episódio de depressão aconteceu em 2018, período em que já comandava atrações ligadas à saúde na emissora. Segundo ela, houve dificuldade para reconhecer a gravidade do quadro no início. "Em 2018, eu acabei tendo um episódio de depressão, uma depressão moderada, já indo para coisa mais séria. Eu também demorei para aceitar: ‘Imagina, comigo não, é só ansiedade’”, contou.



Ao refletir sobre o processo de tratamento, a jornalista destacou a importância de buscar ajuda profissional e de permitir apoio das pessoas próximas. “A gente só consegue isso tendo a humildade de, se tiver um momento mais delicado, deixar um tratamento entrar. Seja ele uma terapia, um tratamento farmacológico, exercício físico, tudo isso que faz bem, mas também deixando quem te ama te cuidar”, afirmou.



A comunicadora ainda comentou que cada pessoa encontra uma forma diferente de lidar com questões emocionais. “Cada um vai ter que achar o seu caminho”, disse.

Saída da Globo



Em novembro do ano passado, Michelle Loreto anunciou sua saída da TV Globo após duas décadas de trabalho. Nas redes sociais, ela explicou que a decisão aconteceu depois de um longo processo de reflexão pessoal e profissional. “Chegou a hora de abrir espaço para novos ciclos, projetos e conversas: uma versão minha ainda mais alinhada com quem sou hoje”, escreveu na época.



Michelle também revelou o desejo de investir em uma trajetória mais autoral, além de aprofundar os estudos na área de psicologia. Segundo ela, os próximos projetos devem continuar ligados aos temas de saúde, bem-estar e maternidade, assuntos que marcaram sua trajetória na televisão.